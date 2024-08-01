يخلق من الشبه أربعين .. "كلوب الأوكراني" يثير الجدل بين عشاق ليفربول!

نادي شاختار يغازل متابعي المدرب الألماني...

في الوقت الذي تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، عن إمكانية اعتزاله التدريب، ظهر لعشاق "العبقري الألماني" شبيه مماثل قد يعوضهم عن غيابه المؤقت.

وكان كلوب قد أنهى مسيرته مع ليفربول بإرادته في نهاية الموسم الماضي، حيث قرر الرحيل عن قلعة الآنفيلد ورفض كافة العروض التي تلقاها من أجل الحصول على راحة لمدة موسم على أقل تقدير، بحسب وصفه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي شاختار دونيتسك الأوكراني، صورة عبر منصة "إنستجرام"، لرجل أشقر يحمل تقريبًا نفس ملامح كلوب وتسريحة الشعر، وحتى النظارة الطبية التي اعتاد يورجن ارتدائها في ملاعب كرة القدم.

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وعلق حساب شاختار على الصورة، قائلًا: "لا، إنه ليس يورجن كلوب. هذا هو أخصائي العلاج الطبيعي لدينا".

الرجل الأشقر في الصورة المنشورة على حسابات شاختار يُدعى إيجور جريسكوفيتش، وهو ضمن طاقم المدرب مارينو بوسيتش الكرواتي.

وفاجأ كلوب عشاق كرة القدم، بتصريح أمس عن مسيرته التدريبية، قائلًا: "لم تكن استقالتي من ليفربول مجرد نزوة، لكنه كان قرارًا عامًا، لقد قمت بتدريب أكبر فريق في العالم، وهذا هو كل شيء".

وتناولت مختلف وسائل الإعلام تصريحات كلوب الأخيرة، في إشارة إلى أنها تلميح باعتزاله تدريب كرة القدم، رغم أنه لم يذكر كلمة الاعتزال في حديثه.