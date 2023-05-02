الوضع أصبح مستفزًا للكثيرين! .. لاعب النصر الأسبق يسخر من كريستيانو رونالدو

وضع البرتغالي مع النصر أصبح مستفزًا للكثيرين حتى من أنصار العالمي نفسه

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أصبح وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مثيرًا للسخرية من الكثيرين، ليس فقط منافسو العالمي، إنما كذلك دفع البولندي أدريان مييرجيفسكي؛ لاعب الأصفر الأسبق، لذلك.

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الدون قاد العالمي لوداع كأس السوبر السعودي ومن بعده كأس خادم الحرمين الشريفين، وابتعد خطوة جديدة عن لقب دوري روشن السعودي بالخسارة أمام الهلال، وهو ما دفع البولندي للتعبير عن استيائه من وضعه.

مييرجيفسكي قام بنشر فيديو لاحتفال صاروخ ماديرا بهدفه في الرائد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين قبل أيام ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن، وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بينما خسرت كأس السوبر، وتمت الإطاحة بك من نصف نهائي كأس الملك، وخسرت الديربي أمام الهلال، مما يعني أنك لن تحصد أي بطولة الموسم الجاري بنسبة 99%، تسجل ضد الرائد ويفوز فريقك برباعية".

النجم البرتغالي سجل هدفًا وحيدًا أمام الرائد من أصل الرباعية، بينما صام عن التهديف في الثلاث مباريات التي قبلها أمام الفيحاء والهلال في دوري روشن، والوحدة في كأس الملك.

ويحتل العالمي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد، بينما خاض النصر مباراة أكثر من العميد.

Shahid