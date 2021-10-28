يوبي سوفت تكشف عن خطط محتويات العام 1 للعبة RIDERS REPUBLIC

محتويات موسمية مجانية ومحتويات حصرية لأصحاب تذكرة العام الأول

كشفت شركة Ubisoft عن خارطة طريق العام 1 لمحتويات ما بعد الإطلاق للعبة Riders Republic، والتي تتضمن محتويات موسمية مجانية ومحتويات حصرية لأصحاب تذكرة العام الأول.

ستتضمن محتويات العام الأول للعبة Riders Republic أربعة مواسم مختلفة ذات سمات فريدة:

يبدأ هذا من اليوم الأول مع الافتتاح الكبير ما قبل الموسم، حيث أن جميع اللاعبين مدعوون للاحتفال بإطلاق Riders Republic ولعب عدة أطوار جماعية: سباقات جماعية، و Tricks Battle، والكل ضد الكل، وطور المواجهة، وفتح مكافآت حصرية من خلال تحديات أسبوعية. سيتمكن أصحاب تذكرة العام 1 من استكشاف الخريطة مع مجموعتين فريدتين: الدراجة الصاروخية والمزلجة الصاروخية. وستسمح هذه العناصر الجديدة للاعبين بالعودة إلى اللعبة بسرعات عالية لرسم طريق رحلتهم وإنشاء حركاتهم الخطيرة الخاصة بهم.



يحل الشتاء على Republic في الموسم 1. يقدم ’حفل الشتاء‘ تقدماً موسمياً حيث يمكن للاعبين فتح المحتويات والمكافآت من خلال المشاركة في تجارب بطور اللعب الجماعي وفعاليات وأنشطة خاصة لفترة محدودة. كما سيتمكن أصحاب تذكرة العام 1 من الوصول إلى مجموعات فريدة إضافية تأتي مع هيئة ومحتوى حصري بالإضافة إلى باقة تجميلية أسطورية حصرية للركوب والتزلج بأناقة.

في الموسم الثاني، يحين وقت المواجهة مع إضافة طور المواجهة الجماعي المثير 6 ضد 6 الذي يتم لعبه في ساحات جامحة.

سينخرط اللاعبون في ساحات مع فريقهم لجمع وتخزين جواهر أكثر من الفريق المنافس. سيحصل أصحاب تذكرة العام 1 على مجموعات فريدة إضافية رائعة تأتي مع هيئة ومحتوى حصري.

يأتي الموسم الثالث بإضافة BMX Sport للعبة Republic إلى جانب ساحات مخصصة لدراجة BMX بالإضافة إلى ملاعب وفعاليات جديدة لاستكشافها. كما سيجلب موسم BMX حصرياً لأصحاب تذكرة العام 1 مسيرة مهنية جديدة مع رعاة وفعاليات جديدة بالإضافة إلى باقة تجميلية أسطورية.

وبالإضافة إلى ما سبق، تقدم تذكرة العام 1 وصولاً حصرياً من اليوم الأول إلى المجموعتين الفريدتين: الدراجة الصاروخية والمزلجة الصاروخية ودخولاً مبكراً قبل 7 أيام على كافة المجموعات الفريدة الأخرى وإضافة BMX Sport.

تصدر لعبة الرياضات بالهواء الطلق الجماعية الضخمة Riders Republic في 28 أكتوبر على أجهزة Xbox One و Xbox Series X|S و PlayStation®4 و PlayStation®5* )، و Stadia، بالإضافة إلى Windows PC عبر متجري Ubisoft و Epic Games. كما يمكن للاعبين الاشتراك بخدمة Ubisoft+ على الـ PC، و Stadia وAmazon Luna.

كما يمكن شراء تذكرة العام 1 إما بشكل مستقل أو عبر طلب النسخة الذهبية أو المطلقة مسبقاً*** واللتان تتضمنان:

- النسخة الذهبية: تحتوي على اللعبة الأساسية وتذكرة العام 1، والتي تتضمن 8 مجموعات مميزة تسمح للاعبين بتعديل أسلوب اللعب عبر ترقية العتاد على مدار العام، وإضافة BMX Sport، بالإضافة إلى محتوى حصري يتوفر بعد الإطلاق. ستتوفر مجموعتي “الدراجة الصاروخية” و “المزلجة الصاروخية” المميزتين عند الإطلاق.

- النسخة المُطلقة: تحتوي على اللعبة الأساسية وتذكرة العام 1، بالإضافة إلى 4 حزم تجميلية حصرية هي: Cosmic و Rainbow و Neon و Skull’n Style. كما يستطيع اللاعبون الاستمتاع بـ 20 تذكرة مروحية للوصول إلى قممهم المفضلة داخل اللعبة أسرع من أي وقت مضى.

- سيحصل اللاعبون الذين يطلبون Riders Republic مسبقاً على حزمة الأرنب***، والتي تتضمن زي أرنب لطيف، ورأس أرنب أزرق إضافي، وطلاء قوس قزح للوح التزلج.

للمزيد من المعلومات حول Riders Republic، يرجى زيارة ridersrepublic.com.

للاطلاع على أحدث أخبار Riders Republic وألعاب Ubisoft الأخرى، يرجى زيارة news.ubisoft.com.

*يمكن الترقية إلى نسخة PS5™ الرقمية للعبة من دون أية تكلفة إضافية. لترقية نسخ الأقراص الأصلية لجهاز PS4™، يحتاج اللاعبون إلى جهاز PS5™ مع محرك أقراص. PlayStation.com/help. تستغل Riders Republic تكنولوجيا Smart Delivery، التي تسمح للاعبين بشراء اللعبة مرة وتحميل النسخة المحسّنة لجهازك تلقائياً بشكل مجاني، بما في ذلك لجهازي Xbox series X و S.

**يتطلب اشتراك Ubisoft+ على Stadia و Luna الربط بالحساب وخطة وصول متعدد. تطبق القيود المفروضة على المنطقة.

***المحتوى النهائي عرضة للتغيير. قد لا تتوفر بعض الميزات عند الإطلاق. قد يتوفر المحتوى للشراء و/أو كهدية/هدايا بشكل منفصل وفقاً لما تجده Ubisoft ملائماً في أي وقت. متطلبات النظام معلّقة. يرجى تفقد متطلبات النظام وتفاصيل/قيود المنتج قبل الشراء وعند إصدار اللعبة قبل استرداد طلبك المسبق.