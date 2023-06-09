الظهير الأيسر الكندي سيحل أزمة هذا المركز لدى كارلو أنشيلوتي

يتلاعب نضال هوسيه وكيل أعمال اللاعب الكندي ألفونسو ديفيس بكل الأوراق حول مصير موكله في الميركاتو الصيفي المقبل، ويبدو أنه يطمح لإبرام صفقة قوية من أجله.

يبدو هذا واضحًا خلال تصريحاته المكثفة في الآونة الأخيرة والتي تتحدث عن تواصلات عدة مع أندية خارج بايرن ميونخ في ظل اهتمام ريال مدريد الكبير بالحصول على خدمات الكندي الدولي.

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وفي آخر تصريحاته حول الأمور، قال هوسيه للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن ديفيس كان قريبًا من التجديد مع بايرن قبل إقالة كل من حسن صالح حميديتش وأوليفر كان.

وعاد ليؤكد أن اللاعب باقٍ في بايرن، ولكن الأمور غير المستقرة تدفع إلى كل الاحتمالات، مشددًا على أن ريال مدريد "الفريق الذي يشجعه هو شخصيًا، كمشجع يمثل لي الحصول على 14 لقبًا الكثير من الأمور".

وأضاف: "من دواعي الفخر أن يرتبط شخص أدير أعماله بريال مدريد، لا يوجد شيء واضح بشأن أي نادٍ، ولكن إذا أراد نادٍ البيع (بايرن) ونادٍ آخر أراد الشراء، فمن الضروري أن تحل الأمور بينهما، وأن يبدأ عقد المحادثات".