يواخيم لوف يصدم توماس مولر بقرار جديد

لوف أكد أن المرحلة المقبلة مرحلة الشباب

استبعد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، فكرة عودة اللاعب توماس مولر لاعب بايرن ميونخ إلى صفوف المنتخب من جديد في الفترة المقبلة.

مولر يقدم أداء أكثر من رائع في الفترة الأخيرة رفقة بايرن ميونخ وجذب أعين المتابعين الذين طالبوا بعودته إلى المنتخب.

وقال لوف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "عودة مولر إلى المنتخب في الوقت الحالي صعبة للغاية، هنالك لاعبين شباب علينا أن نعطيهم الفرصة".

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وأضاف: "مولر يعتبر من الجيل الذهبي لألمانيا ولكن الشباب له الحق في إكمال المسيرة معي في الفترة المقبلة، لذلك استبعد وجوده معي في الفترة المقبلة".

وأردف: "إذا فشلت نظريتي مع هؤلاء اللاعبين في هذه الحالة سيتم النظر إلى مولر وعدد من اللاعبين الكبار لإنقاذ الموقف واعطاء الثقة للشباب لاستكمال المشوار".

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وتابع: "أكثر ما أعجبني في مولر في الفترة الماضية هو إتقانه للتسديد في أخر فترة، ولكنني سأعتمد على ليروي ساني وفيرنر".

كان لوف قد أبعد مولر وهوملز وجيروم بواتينج من المنتخب في إطار التغيير الذي شهده في العام الماضي.

يذكر أن مولر خاض مع منتخب الماكينات الألمانية 100 مباراة دولية وأحرز لقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.