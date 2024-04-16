"يهدد مسيرة الهلال" .. حقيقة الاتفاق الجديد بين اتحادي الكرة السعودي و"الآسيوي"!

اتهامات جديدة ضد اتحاد الكرة السعودي بتهديد مسيرة الهلال الآسيوية..

مرة أخرى.. أصبح اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، في مرمى نيران جماهير نادي الهلال؛ بسبب أزمة روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

أزمة الروزنامة تفاقمت بشدة؛ بعد تأجيل مباراة الهلال أمام مستضيفه العين الإماراتي؛ لتقام غدًا الأربعاء بدلًا من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية.

هذا التأجيل؛ جاء في وقت يرتبط فيه الزعيم الهلالي، بمواجهة الأهلي في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء يوم الجمعة، ومن ثم "الإياب" أمام العين، الثلاثاء القادم.

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وفي هذا السياق.. نفى اتحاد الكرة السعودي عبر بيان رسمي، الاتفاق مع نظيره الآسيوي؛ على إقامة مباراة الهلال والعين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في العاصمة السعودية الرياض، في موعدها يوم الثلاثاء القادم، دون أي تأجيل.

شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية" كانت قد أكدت على التنسيق بين اتحادي الكرة السعودي والآسيوي، على إقامة إياب الهلال والعين في موعده؛ على الرغم من الترحيل المرتقب لمباراة الزعيم أمام الأهلي، من الجمعة إلى السبت؛ وهو ما يمثل ضغطًا رهيبًا على الفريق الأزرق.

وقال اتحاد الكرة السعودي: "لا صحة لما جاء في خبر (أبوظبي الرياضية).. لا يوجد أي تواصل مع الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص".

وأعرب اتحاد الكرة السعودي، عن ترحيبه بأي مقترح يخدم ممثل الوطن نادي الهلال، مهيبًا بوسائل الإعلام كافة، استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي.