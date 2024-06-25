"يهتم بالتمثيل أكثر من التسجيل!" .. انتقاد عنيف لنجم الهلال بعد نكسة صربيا في "يورو 2024"

لقطة أثارت الجدل في مباراة صربيا والدنمارك..

شهدت الدقيقة 83 من عمر مباراة صربيا والدنمارك، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، لقطة تحكيمية جدلية؛ بطلها أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

ميتروفيتش سقط داخل منطقة الـ18؛ حيث أظهرت الإعادات تعرضه لـ"الشد" من أحد لاعبي الدنمارك؛ إلا أن الحكم اعتبر أن اللعبة عادية، ولا تستحق احتساب "ركلة جزاء" لمنتخب صربيا.

ومن ناحيته.. هاجم طارق الجلاهمة، المحلل الرياضي لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، أداء ميتروفيتش في مباراة صربيا والدنمارك؛ خاصة بعد اللقطة الجدلية في الدقيقة 83.

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الجلاهمة قال في تصريحاته بعد المباراة: "ميتروفيتش لاعب (قائد)؛ يجب أن يفهم أن هناك أمور تحدث بين المهاجم والمدافع، داخل منطقة الـ18".

واعتبر المحلل الرياضي أن مهاجم نادي الهلال، ركز خلال مواجهة منتخب بلاده صربيا أمام الدنمارك، على "التمثيل" للحصول على ركلة جزاء، بدلًا من إنهاء الفرص وتسجيل الأهداف.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش وزميله الآخر في الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ودعا بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع صربيا، بعد التعادل (0-0) أمام الدنمارك، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك باحتلال المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطتين.