يهاجمهم ضمنيًا؟ .. توماس توخيل: ثقافة باريس سان جيرمان مختلفة عن تشيلسي وبايرن ميونخ!

توماس توخيل يتحدث عن غرفة ملابس باريس سان جيرمان ومدى خصوصيتها..

تذكر توماس توخيل المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ الألماني الأوضاع في غرفة خلع ملابس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عندما كان يشرف على تدريب النادي، مؤكدًا أنها خاصة للغاية.

توخيل حقق فوزًا هامًا في مباراته الأولى مع بايرن ميونخ على حساب بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الألماني، ليصعد إلى صدارة الترتيب.

ويملك توخيل خبرة جيدة في بعض أفضل الأندية الأوروبية، حيث مر على أندية ماينتس وبوروسيا دورتموند في ألمانيا، قبل الانتقال إلى تدريب باريس سان جيرمان في فرنسا، ثم تشيلسي في إنجلترا، قبل العودة من جديد إلى كرة القدم الألمانية من بوابة بايرن ميونخ.

وتحدث توخيل عن الأجواء في غرفة ملابس باريس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورج في ربع نهائي كأس ألمانيا، التي تقام مساء الثلاثاء.

وقال توخيل: "ليس هناك سر في إدارة النجوم، كل نادٍ له حمضه النووي الخاص، كان الأمر مميزًا في باريس، الأمر مختلف في إنجلترا وألمانيا، لذلك من الصعب المقارنة".

وأضاف: "ثقافة تشيلسي وبايرن متشابهة تمامًا، الأمر كله يتعلق الفوز، إنها الأندية القوية التي تضع القواعد وتبني الشخصية".

وأكمل: "صحيح أن الأمور كانت مختلفة قليلاً في باريس، إنها ثقافة مختلفة قليلاً في البلد، لكنها ليست أفضل أو أسوأ".

واختتم: "الشيء الأكثر أهمية هو أنني أحب فريقي، كان رائعًا أن أكون في الملعب مع مثل هذه الشخصيات، غرفة الملابس كيان حساس".