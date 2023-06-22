هل ينقذه من جحيم بنزيما في الاتحاد؟ الزمالك يرد على التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله

أحمد فرهود
Abderrazak Hamdallah - Karim BenzemaGOAL AR
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هل ينتقل عبد الرزاق حمد الله من نادي الاتحاد إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي؟!

كشف نادي الزمالك المصري، حقيقة التفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي؛ لضمه إلى صفوفه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

حمد الله بات على أعتاب الرحيل عن نادي الاتحاد؛ حيث ترغب الإدارة في التخلص منه، بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، على الرغم من تمسك المدير الفني البرتغالي نونو سانتو به.

صحيفة "الوطن" المصرية نقلت من ناحيتها عن مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عدم صحة الأنباء المتداولة؛ بشأن التفاوض مع النجم المغربي، لضمه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأكد المصدر، على أن القلعة البيضاء تعاني من أزمة مالية خانقة؛ حيث لن تستطيع أن تشتري عقد عبد الرزاق حمد الله من الاتحاد؛ خاصة أنه ممتد حتى صيف 2025.

وأضاف: "اللاعب أيضًا، سيطلب راتبًا ضخمًا مقابل الانضمام إلى الزمالك، لا يستطيع النادي دفعه؛ لذلك.. من المستحيل التفكير في التعاقد معه".

جدير بالذكر أن اسم الزمالك، ارتبط كذلك بالتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة، والذي اقترب هو الآخر من الرحيل عن النادي الأهلي السعودي، في الصيف الحالي.

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