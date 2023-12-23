ينضم إلى شيرار ويتجاوز جيرارد .. صلاح يستمر في تدمير دفاعات البريميرليج

الفرعون المصري يواصل كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية...

واصل محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تحطيم الأرقام القياسية عندما سجل هدفًا في شباك آرسنال بالدوري الإنجليزي، وتخطى رقم ستيفين جيرارد، أسطورة الريدز في البريميرليج.

واستضاف ليفربول، نظيره آرسنال في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد، وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح الهدف الافتتاحي للريدز في اللقاء.

وبهدفه اليوم، انضم الفرعون المصري إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البريميرليج برصيد 151 هدفًا، والتي يتصدرها آلان شيرار برصيد 260 هدفًا، ويأتي صلاح خلف جيرمان ديفو برصيد 162 هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما ساهم صلاح بشكل مباشر في 121 هدفًا في الدوري الإنجليزي في 120 مباراة خاضها مع ليفربول، أكثر من لاعب آخر في تاريخ الريدز، ليتفوق على ستيفن جيرارد أسطورة الفريق الأحمر.

جدير بالذكر أن صلاح، يأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بالموسم الحالي برصيد 12 هدفًا، وبفارق هدفين عن هالاند المتصدر.