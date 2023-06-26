هل ينسى الهلال المعروف؟ .. الكلمة الأخيرة في مستقبل عبد الله المعيوف

حسم مستقبل الحارس المخضرم والملقب بـ"راعي المعروف" مع نادي الهلال

حسم مسؤولو نادي الهلال، مستقبل عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الصفقات العالمية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أكثر من حارس عالمي، وخاصة الإسباني دافيد دي خيا، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزعيم الهلالي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ مع الاستغناء عن المعيوف أو زميله محمد العويس.

لكن.. صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت عن أن المعيوف، يحظى بثقة كبيرة للغاية من الإدارة الهلالية؛ حيث لا توجد نية لضم لاعب أجنبي، في مركز حراسة المرمى، في الموسم القادم.

وشددت الصحيفة، على أن مسؤولي الهلال، يؤمنون بأن حارس المرمى المخضرم، سيقدّم موسمًا رائعًا، بعد التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن عبد الله المعيوف "36 سنة"، لعب 244 مباراة رسمية مع نادي الهلال في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 228 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 97 مرة.