"ينتمي للماضي" .. ديشان يعلق من جديد على أزمة بنزيما

ديشان يواصل استفزاز بنزيما

تحدث ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا عن أزمة نجم ريال مدريد كريم بنزيما أثناء معسكر الديوك استعدادًا لكأس العالم 2022 واستبعاده في النهاية بسبب الإصابة.

ويوجد توتر في العلاقة بين بنزيما وديشان قبل هذه الأزمة ومن بعدها، رغم تألق المهاجم الفرنسي مع فريقه ريال مدريد في السنوات الأخيرة.

وقال ديشان وفقًا لشبكة "تيليفوت" : " أنا لست في محل جدل أنه ينتمي إلى الماضي بالنسبة لي".

واستمر ديشان في الحديث عن أزمته باللاعب وقال بأن بنزيما غادر معسكر فرنسا استعدادًا لكأس العالم 2022 بناء على رغبته الشخصية.

ليرد نجم ريال مدريد عليه بتكذيب لتصريحاته وسخر منه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفشل منتخب فرنسا في الحفاظ على لقبه بطلًا لكأس العالم 2018 بعدما تعرض للهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022 عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية في مباراة مثيرة.