ينتقم من كريستيانو رونالدو؟ جاري نيفيل: تأثير فاوت فيخورست على مانشستر يونايتد أفضل منه!

أسطورة مانشستر يونايتد يرى أن تأثير فاوت فيخورست على مانشستر يونايتد أفضل من تأثير كريستيانو رونالدو.

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يرى جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن تأثير الهولندي فاوت فيخورست على "الشياطين الحمر" أفضل من تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل في يناير الماضي إلى النصر السعودي.

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نيفيل كان مدافعًا شديدًا عن رونالدو قبل أن يهاجمه البرتغالي في فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

وخلال حديثه مع قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، استخدم نيفيل مخططًا إحصائيًا لإظهار أن الهولندي كان له تأثير أكبر على مانشستر يونايتد من رونالدو.

وقال نيفيل: "الأرقام تظهر السبب في استمرار فاوت فيخورست في اللعب ولماذا لم يعد رونالدو في النادي، هنا 19 مشاركة له ضد 19 مشاركة لرونالدو".

وأضاف: "حقق فيخورست 12 انتصارًا وأربعة تعادلات وثلاث هزائم، وسجل هدفين فقط لكن الفريق سجل 37 هدفًا، بينما رونالدو بدأ 19 مباراة، وفاز الفريق بثلاث مباريات أقل، لكنه سجل 11 هدفًا والفريق نفسه سجل 23 هدفًا، إنها خلافات هائلة".

وتابع: "من الغرابة في كرة القدم وجود لاعب ليس جيدًا بما يكفي ليكون مهاجمًا لمانشستر يونايتد ولكنه جلب المزيد من الأرباح للفريق، أعتقد أنه (رونالدو) هو أعظم لاعب في كل العصور".

ثم ادعى نيفيل أنه لا ينبغي حتى ذكر فاوت فيخورست في نفس المحادثة عندما يتعلق الأمر بمقارنة جودة الثنائي، لكنه يصر على أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يفضل مواطنه بسبب الإحصائيات المذهلة.

واختتم نيفيل: "أعتقد أن السبب في نهاية المطاف هو ترك رونالدو خارج الملعب بسبب الإحصائيات، أعتقد أنه من الواضح أن فاوت فيخورست لا يصلح لارتداء أحذية رونالدو، لكن هذه الإحصائيات الصارخة التي لعبها في نفس الفترة مع نفس زملائه في الفريق، لقد كان فقيرًا حقًا، لا يجب أن يكون هناك، لكن سبب وجوده هناك بسبب تلك الإحصائيات".

Shahid