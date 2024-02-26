ينتظر تقييم تيفيز .. أجويرو يستعد للعودة لكرة القدم!

أجويرو يعود إلى كرة القدم من جديد...

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة يفكر فيها، سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، وبرشلونة الأسبق، إذ يدرس النجم الأرجنتيني العودة مرة أخرى إلى عالم كرة القدم.

وكان أجويرو، قد أعلن اعتزاله عن ممارسة كرة القدم بشكل نهائي في ديسمبر 2021، بعد معاناته من مشاكل قلبية، عقب انتقاله إلى صفوف برشلونة، قادمًا من مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكره راديو " DSports" فإن المهاجم الأرجنتيني، سيبدأ هذا الأسبوع ممارسة بعض التدريبات في نادي إنديبندينتي، وبمتابعة المدرب كارلوس تيفيز، على أمل الحصول على الموافقة لممارسة كرة القدم بشكل احترافي مرة أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان أجويرو صاحب الـ 35 عامًا، كان قد بدأ مسيرته في نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ويتألق مع الفريق الإنجليزي، ويصبح من أساطير النادي، ومنه إلى برشلونة.

جدير بالذكر أن الطبيب الخاص بأجويرو، كان قد كشف قبل أيام أن الحالة الصحية للاعب تحسنت بشكل ملحوظ، وأصبح الآن بإمكانه لعب كرة القدم بشكل طبيعي لبعض الدقائق.