ينتظرون موافقة ريال مدريد .. محاولة سعودية جديدة لخطف مودريتش

هل نرى النجم الكرواتي في دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؟

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تجددت محاولات السعودية خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكانت هناك مفاوضات فعلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أندية سعودية على رأسهم النصر والهلال، من أجل التعاقد مع مودريتش، ولكن اللاعب فضّل البقاء مع ريال مدريد.

وأشار الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الأهلي على استعداد للتواصل مرة أخرى مع مودريتش، لإغرائه بالانضمام إلى دوري روشن في الشتاء المقبل.

وأضاف جاليتي أن الاتحاد مهتم أيضًا بلاعب الوسط الكرواتي، حيث يعمل الناديين على الحصول على الضوء الأخضر من ريال مدريد، من أجل التفاوض مع مودريتش.

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وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية، انتقالات تاريخية في دوري روشن السعودي، حيث نجحت الأندية في ضم أبرز اللاعبين العالميين.

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