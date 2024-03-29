ينام على الأرض ويخشى الاغتصاب .. معاناة بروميس في سجنه بدبي

الهولندي تم القبض عليه مؤخراً

كشف تقرير في الإعلام الهولندي عن الظروف الصعبة التي يعاني منها لاعب سبارتاك موسكو كوينسي بروميس بسجنه في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتم القبض على جناح منتخب هولندا السابق في دبي بعد إدانته في هولندا بتهمة طعن نجل عمه، بالإضافة إلى تهريب الكوكايين، وتم الحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف.

وبحسب يون فان دي هويفل من "تيليجراف"، يعيش جناح سبارتاك في غرفة تضم عشرين أو ثلاثين محتجزاً وست أسرة فقط، مما يدفع بعض المحتجزين للنوم على الأرض.

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وذكر التقرير أن المحتجزين معظمهم من مصر وباكستان والهند، ولا يعرفون هوية بروميس وأنه لاعب مشهور.

وأفاد التقرير بأن اللاعب خضع لحلاقة أول وصوله، وأن من قوانين السجن أن من يطيل شعره يحرم من مشاهدة التلفاز أو إجراء مكالمات هاتفية.

وأوضح التقرير أن اللاعب يخشى على نفسه من الاغتصاب، وأن عدة مساجين صغار في السن تعرضوا للأمر، واللاعب يتواجد في جزء تقل فيه الحراسة مما يعرضه للخطر على حد تعبير الصحفي الهولندي.

ويعاني بروميس من برودة الأجواء والضوضاء من مكيفات الهواء بحسب التقرير، ويشتكي من جودة الطعام لعدم وجود متنوعات، كما أنه لا يحصل على فرصة التدرب كرياضي محترف رغم السماح له بالتريض ثلاث مرات في الأسبوع بحسب قواعد السجن.