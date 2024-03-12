يناقض نفسه! .. علي البليهي يستهزئ بالاتحاد بعد الإطاحة به من آسيا

تصريح مستفز جديد من مدافع الهلال..

بالطبع هي فرصة علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، الليلة لممارسة هواية "الاستفزاز" الخاصة به، بعدما تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم صعد قاريًا بعد الفوز أمام الاتحاد السعودي بثنائية نظيفة، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، وكان قبلها قد أسقطه ذهابًا في الرياض بالنتيجة نفسها.

وعقب المباراة، قال البليهي خلال تصريحاته لقنوات "الكاس": "الحمد لله، مبروك لنا وحظ موفق لأشقائنا في الاتحاد، المباراة لم تكن سهلة، لم نأتِ لهنا من أجل التعادل أبدًا، جئنا لتحقيق الفوز، وهو ما تحقق مع الشباك النظيفة".

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الزعيم واجه العميد في ثلاث مباريات خلال الـ12 يومًا الأخيرة، فبخلاف المباراتين الآسيويتين، واجهه في الجولة الـ22 من دوري روشن وهُزم النمور كذلك.

بسؤال البليهي عن أي من الثلاث المباريات كانت الأصعب، رد مستفزًا الاتحاد ومناقضًا ما قاله في بداية حديثه عن "صعوبة" المباراة: "كلها سهلة، الثلاث مباريات كانت سهلة، الاتحاد لم يكن صعبًا أبدًا".

واختتم بالحديث عن الرقم القياسي، إذ أصبح الهلال أكثر فريق يحقق انتصارات متتالية بواقع 28 مباراة: "هذا لا يعني لنا أي شيء طالما لم نحقق أي شيء، نسير خطوة خطوة وبعد الإنجازات، نعود للنظر للأرقام".

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الهلال في نصف النهائي بالعين الإماراتي، الذي أطاح بالنصر السعودي من البطولة بالفوز عليه في ركلات الترجيح (3-1)، بعدما انتهى الذهاب والإياب بالتعادل 4-4.