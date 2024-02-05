ينافس 4 أندية .. الاتحاد يتحرك لـ"التوقيع" مع نجم الهلال مجانًا

الاتحاد يتحرك لخطف نجم الهلال..

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يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، في الوقت الحالي؛ لـ"التوقيع" مع أحد نجوم عملاق الرياض الهلال، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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الاتحاد الذي يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، استأنف المسابقات المحلية بعد فترة توقف طويلة؛ بالفوز على الفيصلي (4-0)، وضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الإثنين، يتنافس العميد الاتحادي مع 4 أندية؛ للتعاقد مع النجم الدولي السعودي صالح الشهري، قلب هجوم الفريق الأول للزعيم الهلالي.

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الصحيفة كشفت عن أن الأندية الأربعة إلى جانب الاتحاد، والتي تريد التعاقد مع الشهري؛ هي: "الشباب والاتفاق والتعاون والقادسية".

وأشارت إلى أن هذه الأندية، تعمل للحصول على توقيع مهاجم الهلال الآن، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده رسميًا مع الهلال، على أن ينضم إلى الفريق الذي سيختاره "مجانًا"، في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن صالح الشهري البالغ من العمر 30 سنة، يلعب في صفوف نادي الهلال منذ صيف 2019؛ مسجلًا 20 هدفًا وصانعًا 3 آخرين، خلال 124 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID