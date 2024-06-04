ينافس سالم الدوسري وسفيان رحيمي .. كريستيانو رونالدو مرشح لـ"جائزة سحرية" في آسيا

رونالدو ينافس رغم موسم النصر السيئ..

دخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في منافسة شرسة؛ للفوز بإحدى الجوائز الآسيوية، للموسم الرياضي 2023-2024.

النصر بقيادة الأسطورة رونالدو، ودع منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور ربع النهائي، بالخسارة أمام العين الإماراتي، الذي أكمل مشواره فيما بعد، للتتويج باللقب.

ووفقًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، ينافس رونالدو للفوز بجائزة "اللحظة السحرية" في دوري أبطال آسيا؛ وذلك عن هدفه الصاروخي، في مرمى نادي الدحيل القطري.

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وعن هذا الهدف.. قال الاتحاد الآسيوي: "أعاد النجم البرتغالي عقارب الساعة إلى الوراء، في ظهوره الثالث فقط بدور المجموعات أمام الدحيل؛ عندما التقط الكرة من خارج منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة لا يمكن إيقافها، في الزاوية العليا، في هدف يذكرنا بأيام شبابه، مع بعض أكبر الأندية في العالم".

ورائعة رونالدو، تنافس هدف سالم الدوسري، جناح نادي الهلال السعودي، في فريق نافباخور الأوزباكي؛ عندما لعب كرة ساقطة خدعت الحارس، واستقرت في الشباك.

أيضًا.. فإن ما اسماه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "حملة" المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، ضد أندية النصر والهلال السعوديين، ويوكوهاما مارينوس الياباني، في الأدوار ربع ونصف ونهائي دوري أبطال آسيا، ضمن "اللحظات السحرية" المرشحة للجائزة.