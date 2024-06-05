ينافس 3 دول لضمه .. أول تحرك من النصر لحسم صفقة "اللاعب الأربعيني"

جديد ميركاتو نادي النصر..

دخل النصر السعودي، في منافسة شرسة مع أندية من 3 دول مختلفة؛ للتعاقد مع نجم عالمي، تربطه صداقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

الكثير من اللاعبين الذين تربطهم علاقة برونالدو، مرشحين للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال صيف العالم الحالي؛ مثل المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، ومتوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو، وصانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديش.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أبولا"، مساء اليوم الأربعاء، تقديم الإدارة النصراوية، عرضًا إلى المدافع البرتغالي بيبي، البالغ من العمر 41 سنة؛ لضمه إلى صفوفه.

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الصحيفة البرتغالية الشهيرة كشفت عن أن النصر، ينافس أندية من قطر وتركيا والبرازيل، تريد التعاقد مع بيبي أيضًا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت إلى أن المدافع المخضرم، قرر الرحيل عن العملاق البرتغالي بورتو، بنهاية موسم 2023-2024؛ حيث سيحسم وجهته الجديدة، خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن اسم بيبي، ارتبط بالانتقال إلى النصر، في الصيف والشتاء الماضيين؛ قبل أن تؤكد صحيفة "أبولا"، تقديم الإدارة أول عرض له، في الصيف الحالي.