هل يمهد للرحيل؟ .. عبد الرزاق حمد الله يثير الجدل ويكشف سر انتقاله من النصر إلى الاتحاد

قبل تعاقد نادي الاتحاد المرتقب مع كريم بنزيما، تسبب عبد الرزاق حمد الله، في حيرة الجماهير!

"أعشق التحديات"، هكذا أكد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ بعد قيادته الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد توّج بعد غياب 14 سنة كاملة، بلقب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي برصيد 72 نقطة؛ ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم نادي الهلال.

وكتب حمد الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قد كان التحدي مجاورًا لي طيلة مسيرتي الكروية.. ولولاه ما كنت أنا هو أنا، والتحديات والصعوبات والعقبات أعشقها كعشقي لكرة القدم".

وكشف النجم المغربي، عن أنه جاء إلى نادي الاتحاد العريق، من أجل شيء واحد فقط؛ هو النجاح والفوز بالألقاب الفردية والجماعية، قائلًا: "وهذا ما كان الحمد لله".

وقدّم عبد الرزاق حمد الله، الشكر إلى جماهير العميد الاتحادي الكبيرة والإدارة والطاقم التقني واللاعبين، على موسم 2022-2023 الرائع، مختتمًا تغريدته المثيرة بالقول: "إلى التحدي الجديد إن شاء الله".

جدير بالذكر أن حمد الله انتقل من النصر إلى الاتحاد، في شهر ديسمبر من عام 2021، وعلى الرغم من تجديد عقده مؤخرًا حتى 2025، إلا أن تقارير عديدة تزعم رحيله، بعد اقتراب قلعة العميد، من التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.