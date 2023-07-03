يمهد للاعتزال؟ كريستيانو رونالدو يكشف عن أحدث استثماراته

نجم النصر يدخل مجالًا جديدًا في الاستثمار

يُخطط كريستيانو رونالدو جيدًا جدًا لحياته بعد اعتزال كرة القدم، إذ يمتلك استثمارات في العديد من المجالات والأعمال، ولديه علامة تجارية مسجلة باسمه تتضمن العديد من المنتجات، وهو ما يضمن له استمرار ارتفاع أرصدته البنكية لعديد السنوات.

نجم النصر قرر مؤخرًا الدخول في مجال جديد من الاستثمارات وهو الإعلام والتلفاز، حيث أفادت صحيفة آس الإسبانية أنه بات قريبًا جدًا من شراء حصة في مجموعة COFINA، وهي واحدة من أكبر منتجي المحتوى التلفزي في البرتغال.

آس نقلت عن أحد المصادر المقربة من رونالدو قوله لصحيفة "أوك دياريو" البرتغالية "إنه يحب الفوز ، لذلك فهو سعيد دائمًا بالارتباط بالمشاريع الفائزة. هو متحمس للغاية للفكرة".

فيما أبدى المسؤولون في الشركة الشهيرة سعادتهم البالغة بانضمام رونالدو لهم، حيث قال الرئيس التنفيذي لويس سانتانا "وجود الرياضي الفريد من نوعه وأفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، كريستيانو، معنا بما يُمثله من قيم كثيرة وهو شرف كبير".

الصحيفة البرتغالية أوضحت أن العمل على الصفقة يتم منذ عدة أشهر وقد كاد أن يكتمل، وقد شبهت آس رونالدو بالراحل سيلفيو بيرلسكوني مالك ورئيس ميلان السابق وأحد رواد المستثمرين في المحتوى التلفزي في إيطاليا.