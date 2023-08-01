يمنح مارك أندريه تير شتيجن الأمل من جديد .. هانز فليك يتحدث عن منافسة مانويل نوير على حراسة مرمى ألمانيا!

مدرب منتخب ألمانيا يتحدث عن المنافسة على مركز حراسة المرمى..

لا يشعر هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالقلق على مستقبل حراسة المرمى لدى "الماكينات"، قبل أقل من عام على انطلاق بطولة يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.

ومع غياب مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا مؤخرًا بسبب الإصابة، كان مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة هو الرقم واحد في "المانشافت"، لكن ماذا سيحدث عند عودة نوير المتوقعة في منتصف سبتمبر المقبل؟

وتحدث فليك عن تلك المعضلة خلال مقابلة مع صحيفة "كيكر" الألمانية، حيث قال: "لدينا أقل عدد من المشاكل في مركز حراسة المرمى، لقد تحدثت مع مانويل على الهاتف، وكل شيء يسير وفقًا للخطة، أتمنى أن يعود بنفس المستوى الذي نعرفه به".

وأضاف: "فيما يتعلق بالمنتخب، علينا القول إن تير شتيجن يقوم بعمل رائع في برشلونة، وقدم أداءً جيدًا معنا، بشكل عام المنتخب الألماني في وضع جيد جدًا في حراسة المرمى، لدينا أيضًا كيفن تراب، بيرند لينو، وأوليفر باومان".

واختتم هانز فليك: "يجب على نوير، وهو يعرف ذلك جيدًا، إظهار مستواه من أجل أن يصبح الرقم واحد في منتخب ألمانيا مرة أخرى".