رسائل نصية تعرض لأول مرة!

يمر برشلونة بموقف صعب لا يحسد عليه بعد إدانته بشكل رسمي من قبل المدعي العام في قضية رشوة التحكيم المعروفة إعلاميًا باسم "مدفوعات نيجريرا".

وكشفت صحيفة "موندو" الإسبانية عرض من خوسيه ماريا إنريكي نيجريرا، الحكم السابق ونائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، على نادي برشلونة مساعدتهم في عام 2020، بعد عامين من إقالته من قبل جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق، لكنه قوبل بالتجاهل.

وأشار التقرير إلى أن الحكم حافظ على رابط علاقته مع برشلونة، حيث كشف التقرير عن وجود رسائل نصية منه كتب فيها: "كان من الأفضل معي يمكنني مساعدتك في تقنية حكم الفيديو المساعد إذا كنت مهتمًا فاتصل بي"، وبعد أن رفض برشلونة العمل معه مرة أخرى، وتحقيق ريال مدريد الفوز بالدوري، أرسل رسالة أخرى كتب فيها: "كنت ستتحسن معي".

وبحسب التقرير فإن الرسائل كانت قصيرة ولم تتم الإجابة عليها، لأن بارتوميو قد قرر قطع العلاقة معه.

يذكر أن برشلونة لم يتوج بالدوري الإسباني في آخر ثلاث مواسم، حيث فاز أتلتيكو مدريد باللقب مرة وريال مدريد مرتين.