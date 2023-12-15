يمكننا هزيمتهن 30/0 .. نجم إنجلترا السابق يتهم السيدات بتدمير كرة القدم!

تصريحات لم تخرج للمرة الأولى

قرر جوي بارتون لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، الدخول في حرب جديدة مع كرة القدم النسائية، بالمزيد من السخرية والتهكم.

اللاعب السابق الذي اعتاد على إثارة الجدل خلال مسيرته قبل وبعد الاعتزال، تصدر عناوين الصحف مؤخرًا بسبب تصريحاته الصاخبة ضد فكرة مقارنة كرة القدم للرجال بنظيرتها للسيدات، واشتبك مع العديد من المحللين والنقاد مثل أليكس سكوت وإيما هايز.

بارتون قرر الخروج مجددًا بإعادة نشر لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعرض خسارة المنتخب الأمريكي للسيدات أمام النجوم السابقين لرجال نادي ريكسهام بنتيجة 12/0 في يونيو الماضي.

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وقال بارتون تعليقًا على هذا الفيديو:"رجال متقاعدون هزموهن 12/0، ولكن نعم، دعونا نستمر في التظاهر بأنها نفس اللعبة أليس كذلك؟ كرة القدم النسائية تتطور وهذا رائع، ولكن توقفوا عن تدمير لعبتنا".

وفي تعليق آخر أشار أحد المتابعين إلى أن فريق السيدات لإنجلترا لو واجه منتخب الرجال سيخسر بنتيجة 30/0 ليرد عليه بارتون ساخرًا:"هذه نتيجة الشوط الأول فقط".

وتسببت هذه التعليقات في حالة من الهجوم على بارتون الذي رحل مؤخرًا عن تدريب بريستول روفرز، حيث قال البعض إن منتخب إنجلترا للسيدات يتقدم ويتطور بشكل ملحوظ، خاصة بعد تأهله إلى نهائي كأس العالم 2023 وخسارته أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد.