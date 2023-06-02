يمكنك مشاهدتنا الآن .. فينورد يسخر بقسوة من دموع مورينيو بعد خسارة الدوري الأوروبي!

علي سمير
20230601 Jose Mourinho(C)Getty Images
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ذاكرة قوية للمشرفين على الحساب الرسمي لفينورد

لا رحمة ولا تعاطف .. هذه كانت رسالة نادي فينورد الهولندي تجاه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقب خسارته للقب الدوري الأوروبي مع روما لصالح إشبيلية.

روما تعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر في ركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس المغربي ياسين بونو، ليظهر مورينيو بعدها في حالة تأثر شديدة وصلت إلى البكاء.

الحساب الرسمي لفينورد على موقع "تيك توك" تذكر سخرية مورينيو من آرني سلوت مدرب الفريق الذي قال إنه يفضل متابعة نابولي بقيادة لوتشيانو سباليتي على مشاهدة روما في الدوري الإيطالي.

مورينيو خرج بعد إقصاء فينورد من الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي لمهاجمة سلوت قائلًا له:"يمكنك مشاهدتنا الآن".

ولذلك قام النادي الهولندي بإعادة نشر المقطع الذي سخر فيه مورينيو من مدربه، مع لقطات من بكاء البرتغالي بعد خسارة فريقه مع عبارة "نراك الموسم القادم"، والتي لم تكتمل لأن فينورد سيلعب في دوري أبطال أوروبا بصفته بطل الدوري المحلي، بينما يتواجد روما بالدوري الأوروبي بعدما فقد فرصة التواجد ضمن أول 4 مراكز بالدوري الإيطالي.

@feyenoord

See you next seas… oh 🫣

♬ original sound - Feyenoord

يذكر أن مورينيو ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن روما والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف لخلافة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

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