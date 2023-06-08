يُمزق شباكهم .. هالاند مُرعب الإيطاليين قد يجلب النحس لمانشستر سيتي بنهائي دوري الأبطال!

مفارقة تدعو للتشائم والتفاؤل لجمهور مانشستر سيتي!

أعطى إرلينج هالاند بعدًا مختلفًا لنادي مانشستر سيتي هذا الموسم، فبعد سنوات يلعب فيها فريق بيب جوارديولا كرة ممتعة بدون رأس حربة صريح، جاء النرويجي الدولي ليغير من ديناميكة كرة جوارديولا، ويوفر على فريقه الكثر من خيبات الآمل التى طالتهم في الأمتار الأخيرة من دوري أبطال أورويا خلال السنوات الماضية.

هالاند كان ترس مفقود في مكينة السيتي التهديفية والتى كانت مرعبة بالفعل، لكنه الآن أصبحت الآن أكثر فتكًا بالخصوم، بل أصبح التعامل ضد الفرق الدفاعية أسهل فبدلًا من الطريقة المعتادة بالتدرج بالكرة من حارس المرمى حتى مربع العمليات، أصبح أرسال كرة عالية من إيدرسون إلى هالاند تختصر الكثير من الوقت والتحضير على لاعبي مانشستر سيتي.

المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا على موعد مع التاريخ، يوم السبت على آمل تحقيق ثلاثية تاريخية في أول مواسمه في ملعب الاتحاد.

مسيرة هالاند التى في مهدها بطيبعة الحال نظرًا لسنه الصغير، لم تشهد مواجهات كثيرة أمام الفرق الإيطالية، لكنه أيضًا اتمست بالعديد من المفارقات البارزة أحدهما يدعو للتفاؤل والآخر للتشائم.

هالاند ضد طليان يدمر شباكهم لكنه يفتقد الابتسام!

مهاجم مانشستر سيتي خاض أربع مباريات فقط ضد الفرق الإيطالية أو بالآحرى أربع مواجهات جاؤ أمام فريقان إيطليان فقط.

أولى مباريات هالاند ضد فريق إيطالي جاءت بقيمص ريد بول سالزبروج في الدوري الأوروبي 2018/2019، حينها خسر فيه التأهل إلى ربع النهائي أمام نابولي، هالاند ظل حبيسًا لمقعد البدلاء في لقاء الذهاب الذي انتهي لفريق الجنوب الإيطالي بثلاثية دون رد، وفي الإياب شارك هالاند آخر 4 دقائق في انتصار فريقه بثلاثية لهدف.

المقابلة الثانية ضد الفرق الإيطالي جاءت ضد نابولي من جديد لكن هذه المرة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 هالاند هذه المرة زار شباك نابولي في الذهاب والإياب مسجلًا ثلاث أهداف، لكن للمصادفة فريقه خسر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة، وانتهي اللقاء الثاني بالتعادل الإيجابي 1/1.

رابع لقاء لهالاند ضد الأندية الإيطالية جاء أمام لاتسيو في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020/2021، أمام انظار سيميوني إنزاجي مدرب الإنتر الحالي سجل هالاند هدف بوروسيا الوحيد في الهزيمة بثلاثية مقابل هدف، بينما في اللقاء الثاني غاب النرويجي للإصابة وانتهت بالمباراة بالتعادل 1/1.

هالاند خلال مواجهاته الأربعة ضد الفرق الإيطالية لم يذوق طعم الانتصار الإ مرة وحيدة مريرة فقد فيها فريقه فرصة التأهل بفارق هدف لصالح نابولي، لكنه تمكن من هذا الشباك 4 مرات.

فماذا ينتظر هالاند في مواجهته الخامسة والأهم في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم أمام إنتر؟.