"يسرح ويمرح دون عقاب!" .. تصرف جديد من كريستيانو رونالدو يجلب هجوم الإعلام السعودي عليه

ليلة "الهاتريك" الجديد لم تمر بسلام..

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رغم كم الخبرات التي يتمتع بها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، إلا أن مهمة استفزازه تبدو من أسهل الأمور للاعبي الخصوم، إذ وقع فريسة سهلة في عدة مرات، آخرها أمام الوحدة!

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العالمي استضاف فرسان مكة أمس السبت، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، في لقاء حسمه أصحاب الأرض بسداسية نظيفة.

وفي نهاية الشوط الأول، وبينما يستعد مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط النصر، لتنفيذ ضربة ركنية، حاول عبدالعزيز نور؛ لاعب الوحدة، منع رونالدو من الوصول للكرة عن طريق دفعه للخلف، وهو ما استفز الدون، ليقوم بخدشه في رقبته بطريقة غريبة.

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هذا التصرف دفع الإعلاميين للهجوم على صاروخ ماديرا، فكتب عبدالعزيز الهدلق: "شخط رقبة اللاعب الصغير بإظفر الإبهام!! ما الذنب الذي ارتكبه اللاعب حتى يحز رقبته بإبهامه؟!! لا نطالب حكم ولجنة انضباط بالتدخل!! ولكننا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل".

كذلك علق الصحفي عمار العمار: "لا زال هذا اللاعب يسرح ويمرح بدون أي عقاب .. حركات قذرة، تهجم، تلفظ، ضرب، تصرفات مشينة، انفلات ... لجنتنا في سبات عميق".

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثية "هاتريك" في هذه المباراة، ليرفع رصيده لـ32 هدفًا، متصدرًا بهم جدول ترتيب هدافي الموسم متفوقًا بفارق تسعة أهداف على الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، محتل الوصافة، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

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