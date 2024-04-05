يمثل السعودية في بطولة عالمية .. ياسر القحطاني رئيسًا لهذا النادي "فخر العرب"!

حدث تاريخي فريد من نوعه للسعودية والعرب..

في حدث تاريخي كبير.. تولي ياسر القحطاني، أسطورة هجوم الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية الجديدة.

القحطاني أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في عام 2012؛ بعد رحلة بدأها مع نادي القادسية، قبل كتابة التاريخ مع الزعيم الهلالي ومنتخب السعودية.

وبشكل رسمي.. تم في الساعات القليلة الماضية، تأسيس نادي "SXB Team"؛ ليكون أول ممثل للسعودية والشرق الأوسط، في بطولة "دوري الملوك"، مع اختيار القحطاني، رئيسًا لمجلس إدارته.

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وافتتح النادي، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، الباب أمام الراغبين في التسجيل بكشوفاته، استعدادًا للمشاركة في البطولة.

ومن ناحيتهم.. تفاعل الجمهور السعودي مع هذا الحدث الكبير والفريد من نوعه؛ حيث وصف بعضهم نادي SXB بـ"فخر العرب".

جدير بالذكر أن "دوري الملوك"، بطولة أسسها أسطورة دفاع برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه؛ وهي عبارة عن مسابقة كرة قدم سباعية، يشارك فيها 12 فريقًا، ومدة المباراة الواحدة تصل إلى 40 دقيقة فقط.