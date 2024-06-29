يمتلك عرضًا في إيطاليا .. تشيزني يصدم النصر بقرار جديد!

تعرف على قرار الحارس البولندي بشأن مستقبله

صدم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس والمنتخب البولندي، نادي النصر بقرار جديد بشأن مستقبله، وذلك بعد اهتمام من جانب العالمي به.

وكان النصر يتفاوض مع تشيزني خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.

وكشف الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي مونزا الإيطالي يتفاوض مع تشيزني من أجل ضمه.

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وأشار دي مارزيو إلى أن رغبة الحارس البولندي هي الاستمرار في الدوري الإيطالي وعدم الرحي خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن النصر اقترب من التعاقد مع تشيزني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يبدو أن حارس يوفنتوس استقر على الاستمرار بالدوري الإيطالي.