الكرواتي يلوح بالعرض السعودي .. قلق في ريال مدريد يعطل التجديد للوكا مودريتش

شهران على نهاية عقد مودريتش ولا يزال ريال مدريد ينتظر!

shahid

تمر الأيام ونقترب من نهاية عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش مع ناديه ريال مدريد الإسباني، الذي سيحدث بالفعل بنهاية يونيو المقبل، لكن الأمور لا تزال غامضة حول مصيره.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

صاحب الـ37 عامًا لا يزال يتألق داخل المستطيل الأخضر، ولا حديث عن اعتزاله حاليًا رغم سنه، بل أنه لا يزال يتلقى عروضًا مغرية، تصل لضعف راتبه الحالي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن مودريتش يمتلك عرضًا سعوديًا – لم تفصح عن مقدمه – بل ضعف راتبه مع الملكي ووصل لـ25 مليون يورو سنويًا لمدة موسمين، موضحة أنه أبلغ مسؤولي ناديه به بالفعل، لكنه لم يجلس معهم بعد للتفاوض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك مشكلتين تواجه ريال مدريد بشأن عقد لوكا؛ الأولى هي أنهم لا يمكنهم مضاهاة العرض السعودي ماليًا، والثانية هي إصرار اللاعب على مواصلة مسيرته الدولية واستعداده لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا في يونيو المقبل، بجانب خوضه لبطولة يورو في 2024م، بينما يشك مسؤولو ريال مدريد في قدرته على قدرته على اللعب دوليًا، بجانب مهمته الأساسية مع النادي، خاصةً وأنه لم يسترجع مستواه المعهود سريعًا بعد كأس العالم قطر 2022، واحتاج لوقت لاستعادة بريقه.

جدير بالذكر أن مودريتش ارتبط اسمه بنادي النصر السعودي في أكثر من تقرير صحفي، لكن لم يصدر أي شيء رسمي حوله من النادي.

Shahid