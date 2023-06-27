يلمح للعرض السعودي؟ جوندوان يوضح سبب انضمامه لبرشلونة ويكشف جنون جوارديولا!

أكد إلكاي جوندوان نجم برشلونة الجديد ومانشستر سيتي السابق أن خيار الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني كان الأوضح بين كل ما ظهر أمامه.
وقال جوندوان في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "بالنسبة لي كان الأمر يرتبط ببرشلونة أو لا شيء على الإطلاق، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا لقد حلمت بارتداء ذلك القميص".
وأضاف: "عندما تحدثت مع تشافي عن المشروع كانت الأمور تبدو سلسة، لقد رأيت الكثير من التشابهات في رؤيتنا لكرة القدم".
وأردف عن علاقته بجوارديولا: "أنا ممتن له كثيرًا، ومكالمتي له التي أخبرته فيها بالرحيل هي أصعب ما مررت به، في مرة من المرات قال لي أنه يتمنى خوض مباراة بـ 11 لاعب وسط، وأننا في ذلك المركز نقرأ اللعبة قبلها بخمس تمريرات".
جدير بالذكر أن عقد جوندوان في صفوف برشلونة سيكون حتى 2025 وبه شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، وكان قد ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية سعودية في سوق الانتقال الصيفية.
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