"من في أوروبا يلعب 4-2-4؟ إنريكي يظن نفسه العبقري الذي لا يفهمه أحد!"

سهام النقد توجه إلى لويس إنريكي بعد خسارة باريس سان جيرمان المذلة أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا..

يواجه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عاصفة من الانتقادات بعد خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

باريس سان جيرمان حل ضيفًا مساء الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل يونايتد، في مباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ليتلقى هزيمة مفاجئة بنتيجة 4-1.

تلك الهزيمة هي ثاني أكبر هزيمة في تاريخ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منذ استحواذ منظمة قطر للاستثمارات الرياضية على النادي في 2011، بعد خسارة الفريق أمام برشلونة بنتيجة 6-1 في 2017.

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الصحفي الفرنسي دانييل ريولو انتقد خيارات إنريكي عبر محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية الشهيرة، مؤكدًا أن مغامرة المدرب الإسباني الهجومية باعتماده على طريقة 4-2-4 ليست منطقية.

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وقال ريولو: "ضد مارسيليا ابتكر ذلك ونجح، حسنًا يكون ذلك خياليًا من وقت لآخر، لكن من يستطيع أن يتخيل أن سيستمر بهذه الطريقة؟ وأنها لن تتجاوز المحاولة الواحدة؟ على أي حال هذا غير منطقي".

وأضاف: "عندما تكون في مرحلة إعادة الإعمار، إذا كنت تريد تثبيت فريق، امنح نظامك الوقت، ما الذي يفعله؟".

وتابع: "لم يكن أحد يتخيل أنه سيفعل ذلك مرة أخرى، من في أوروبا يلعب بهذه الطريقة؟ هذا النظام هراء، إنه قمامة".

أكمل ريولو: "لا أحد يلعب بهذه الطريقة، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان يتعرض للضغط من جميع الجوانب".

واختتم الصحفي الفرنسي انتقاداته إلى إنريكي قائلًا: "ما يحدث يوضح لنا أنه لن يتغير، إنه يرسل لنا جميعًا رسالة مفادها: أنا على حق، لأنني عبقري، العباقرة الذين لا يفهم أحد ما يقومون به لا أستطيع تحملهم".