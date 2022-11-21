يلدغ كالنحلة .. دي يونج يتألق ضد السنغال ويبعث رسالة لتشافي

أداء ممتاز من دي يونج ضد السنغال

شارك فرينكي دي يونج أساسيًا في فوز المنتخب الهولندي على السنغال بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

متوسط ميدان برشلونة كان على الموعد اليوم، حيث قدم عرضًا رائعًا للغاية، وصنع هدف التقدم للفريق البرتقالي ببراعة في الدقيقة 84.

ماذا قدم دي يونج ضد السنغال؟

شارك دي يونج لمدة 90 دقيقة، لمس فيها الكرة 80 مرة، ومرر 52 تمريرة صحيحة بنسبة 85.2%.

وصنع فرينكي هدف التقدم في الدقيقة 84 من خلال إرسال كرة عرضية شديدة الروعة على رأس زميله جاكبو الذي استغل خطأ الحارس ميندي وأسكنها في الشباك.

وقدم دي يونج تمريرتين مفتاحيتين وصنع فرصة محققة للتسجيل، وقام بعمل عرضيتين جاءت واحدة منهم بنجاح.

وعلى المستوى الدفاعي، دخل فرينكي في 8 ثنائيات أرضية انتصر في 6 منهم، وشارك في صراعين بالهواء نجح في الحصول عليهم، ومنع تسديدتين من الوصول.

ماذا عن القادم لهولندا؟

الفوز اليوم ضد السنغال يجعل المنتخب الهولندي في المركز الأول بالمجموعة الأولى بنفس عدد النقاط مع الإكوادور ونفس عدد الأهداف، الأمر الذي جعل التساوي حاضرًا مع الفريق الأمريكي الجنوبي.

المواجهة القادمة لهولندا ستكون ضد الإكوادور يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ويتطلع الفريق البرتقالي للوصول إلى أدوار متقدمة من مونديال قطر، بعد أن أصبح لديه فرصة رائعة لتحقيق ذلك من خلال الفوز ضد السنغال.