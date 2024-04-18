"يلتحم مثل الحيوانات".. تسريب خطير لتشافي وهو يٌحرض على طرد لاعب ريال مدريد!

مواقع التواصل الاجتماعي لا تهدأ أبدًا

هجوم عنيف قام به تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على الحكام، بعد خروج فريقه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مما دفع البعض للتفتيش في الملفات القديمة!

برشلونة خسر بنتيجة 4/1 أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية، بعد الفوز 3/2 بمعقل الفريق الفرنسي في الذهاب، حيث تغيرت الأمور تمامًا بسبب بطاقة حمراء حصل عليها رونالد أراوخو في وقت مبكر من الشوط الأول.

تشافي خرج بعدها لمهاجمة حكم المباراة ووصفه بالكارثي الذي لا يفهم كرة القدم، واتهمه بتغيير مسار الأمور تمامًا بخطأ لصالح الفريق الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي قاموا بالتفتيش جيدًا، لإحراج المدرب الكتالوني الذي يقول دائمًا إنه لا يحب الحديث عن الحكام، وخرجوا بمحادثة مُسربة لتشافي على قناة برشلونة خلال مسيرته كلاعب، بعد إحدى مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد في عام 2012.

المحادثة كانت ودية وظهر تشافي وهو يتحدث بكل أريحية لعلمه بأنها لن تٌذاع على الهواء، ولكن تم تسجيلها وتسريب كلماته وهو يقول عن ريال مدريد:"هم الفريق المستضيف، لا يعرفون الخسارة أبدًا".

وتطرق كذلك تشافي إلى حماس لاعبي ريال مدريد خلال المباراة، خلال مشاهدته لبعض اللقطات من الكلاسيكو، كان أبرزها التدخل الذي قام به بيبي على أليكسيس سانشيز وقتها، بالإضافة لتدخل آخر من المدافع البرتغالي ضد ليونيل ميسي.

وتفاعل تشافي مع التدخل الذي حث فيه الحكم على منح بيبي البطاقة الحمراء وطرده قائلًا للقناة:"اللعنة، اللقطة كانت واضحة، الحكام لا يريدون إطلاق الصافرة، قلت له اطرده، الخطأ على اللاعب الذي يقوم بالالتحام مثل الحيوانات".

جدير بالذكر أن تشافي سيكون على موعد مع كلاسيكو جديد ولكن كمدرب، عندما يحل برشلونة ضيفًا على ريال يوم الأحد القادم، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.