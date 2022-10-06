يكشف سر المعاناة هجوميًا .. رقم كارثي لإيجالو ومهاجمي الهلال

الهلال خسر أمام التعاون وتعادل سلبيًا مع الاتفاق

خسر الهلال 5 نقاط متتالية في دوري روشن السعودي بخسارته أمام التعاون 2-1 وتعادله 0-0 مع الاتفاق مساء اليوم، ولن نكون قاسيين إن حملنا هجومه المسؤولية الأكبر لنزيف النقاط ذلك.

الهلال هجوميًا لديه مشاكل واضحة ظاهرة منذ بداية الموسم، أبرزها غياب الشكل الجماعي الانسيابي السلس عن الهجوم والمبالغة في الاعتماد على القدرات واللقطات الفردية من اللاعبين خاصة ميشايل وموسى ماريجا.

الهلال اليوم أمام الاتفاق لم يستطع أن يُشكل أي خطورة سوى من الجانب الأيمن عبر انطلاقات سعود عبد الحميد وتحركات موسى ماريجا في العمق، ونوعًا ما اللقطات الفردية لميشايل في الجانب الأيسر خاصة دخوله منطقة الجزاء للعب دور المهاجم انتظارًا للتمريرة العرضية القادمة من اليمين، سجل منها هدفًا أمام التعاون وأهدر واحدًا بتصدي إعجازي من باولو فيكتور اليوم أمام الاتفاق.

Shahid Shahid

الإحصائيات الخاصة بمباراة اليوم تكشف رقمًا كارثيًا لهجوم الهلال وهو أن عناصره الأربعة الهجومية، إيجالو وميشايل وماريجا وكاريلو، جميعًا لم تُسدد على مرمى الاتفاق أكثر من تسديدة واحدة كانت من الجناح البرازيلي.

إيجالو وماريجا وكاريلو كانت حصيلتهم من التسديدات على مرمى فيكتور صفر! وهو رقم يؤكد مدى العجز الذي أصاب منظومة الهلال الهجومية على المستويين الفردي والجماعي.

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الشيء الأخطر أن إيجالو مثلًا لم يُسدد أي تسديدة على المرمى خلال مواجهة التعاون كذلك، فيما اكتفى ماريجا بتسديدة واحدة وميشايل تسديدتين إحداهما أسفرت عن هدف الهلال الوحيد، وخرج ماتيوس بيريرا وكاريلو دون أي تسديدات كذلك.

الهلال أمام الاتفاق سدد 4 كرات فقط على المرمى، 3 منها من العناصر الدفاعية! واحدة لكل من المدافع جانج هيون سو ولاعبي الوسط مصعب الجوير وناصر الدوسري.

هذا الرقم حين يتغير ويستعيد طبيعته سينجح الهلال بالتأكيد في الوصول لمرمى الخصوم وحصد النقاط من جديد، دياز عليه العمل جيدًا على المنظومة الهجومية للهلال خاصة الهجوم من اليسار والعمق لأن عبد الحميد يقوم بواجبه كاملًا في اليمين.