يكذب الهولندي؟ لابورتا: برشلونة لم يحاول أبدًا بيع دي يونج!

قصة دي يونج تفتح من جديد

بعد ما يقرب من عام من التكهنات حول مستقبل فرينكي دي يونج في برشلونة، ادعى رئيس النادي جوان لابورتا أنه لم يرغب أبدًا في بيع لاعب خط الوسط.

وكان النجم الهولندي قد تحدث في وقت سابق وأعلن أن برشلونة لا يريد تواجده في الفريق وحاول بيعه، كما ذكر اسم لابورتا من ضمن المسؤولين الذين حاولوا إخراجه.

وعن ذلك، تحدث لابورتا مع تلفزيون برشلونة وقال: "لم أرغب مطلقًا في بيع فرينكي دي يونج لأنه أحد الركائز الأساسية لدينا، إنه أحد المواهب العظيمة، هو شاب وأحد قادة الفريق".

وتتعارض تلك التصريحات بطبيعة الحال مع الذي قاله دي يونج من قبل، ومع تصرفات لابورتا نفسه الذي كان قد أعلن من قبل وجود عرضًا من فريق مانشستر يونايتد لضم اللاعب.

لكن الهولندي مستمر حتى اللحظة مع برشلونة، ويساعد الفريق الكتالوني في رحلة المحاولة الفوز بالدوري الإسباني الدوري الأوروبي بعد الهبوط من دوري أبطال أوروبا.