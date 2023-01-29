يكتفي بالاحتفال مع نيمار .. ماذا قدم ميسي أمام ريمس؟!

أرقام محبطة لميسي أمام ريمس في الدوري الفرنسي.

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في تعادل فريقه أمام ريمس في الدوري الفرنسي مساء الأحد.

المباراة لم يقدم فيها ميسي أفضل ما لديه، وظهر بشكل محبط نوعًا ما بالنسبة لما كان يقدمه في الأسابيع الماضية سواء مع باريس أو منتخب الأرجنتين.

فماذا قدم ميسي من أرقام في تلك المباراة، ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

شارك ميسي لمدة 90 دقيقة منذ أول لحظة وحتى النهاية، لكنه لم يسدد ولو كرة واحدة على المرمى، وكان له ثلاث تسديدات خارجه.

حاول ليونيل مراوغة الخصوم أربع مرات ونجح في مرة وحيدة بنسبة نجاح 25% وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للمعتاد من ليونيل.

ميسي حتى أهدر فرصة كبيرة لتسجيل هدف في مرمى ريمس ربما كان سيأتي بالثلاث نقاط، كما لم يفز سوى بثلاث التحامات أرضية من أصل عشرة.

وفقد ليونيل الكرة 14 مرة وقدم 57 تمرير صحيحة بنسبة دقة 89% تنخفض إلى 85% في منتصف ملعب الفريق الخصم، ولعل أبرز لقطاته في المباراة كانت في صناعته للهدف الملغي لأشرف حكيمي وفي احتفاله مع نيمار بالهدف الوحيد لباريس سان جيرمان.