يكافئ نفسه؟ بيلينجهام يختار السيارة الأغلى من راعي ريال مدريد!

لاعبو ريال مدريد حصلوا على سياراتهم الجديدة من راعي النادي الملكي..

يبدو أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام قرر مكافأة نفسه على مستواه المذهل خلال بدايته المثالية مع ريال مدريد الإسباني، عبر اختيار أغلى سيارة يقدمها راعي نادي الفريق الملكي إلى لاعبيه.

وكما هي العادة في بداية كل موسم، تسلم لاعبو الفريق الأول لريال مدريد سياراتهم الجديدة لموسم 2023-2024، والتي جاءت للموسم الثاني على التوالي من شركة "BMW" الألمانية للسيارات في ظل عقد الرعاية الجديد بين الطرفين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن بيلينجهام اختار سيارة "BMW XM"، والتي كانت الطراز المفضل إلى ما يصل من 8 لاعبين في ريال مدريد وليس فقط الإنجليزي.

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ذلك الطراز هو الطراز الوحيد الذي لا يعمل بالكهرباء بنسبة 100%، ويعد الأعلى سعرًا بين تشكيلة السيارات التي تقدمها الشركة إلى لاعبي ريال مدريد، حيث تبلغ قيمتها 180 ألف يورو.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن لاعبي ريال مدريد لن يوجهوا مشاكل تذكر في إعادة شحن سياراتهم الجديدة، حيث قامت شركة "BMW" بتركيب عدد من نقاط الشحن في مدينة فالديبيباس الرياضية، يمكنها تقديم إجمالي 900 كيلو وات من الطاقة المتاحة، بالإضافة إلى حقيقة أن لاعبي النادي الملكي لديهم بالفعل أجهزة شحن في منازلهم.