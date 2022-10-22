يقلل من بقية الفريق .. جالتييه: الجماهير تأتي إلى الملعب لتشاهد ميسي!

هل تعمد التقليل من بقية الفريق؟

وقع المدرب كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في فخ صعب عندما تحدث عن أفضلية ليونيل ميسي على بقية نجوم النادي الباريسي.

جاء هذا في تصريحات تلت مواجهة الفريق ضد نظيره أجاكسيو في الدوري الفرنسي، حيث أكد أن الجماهير تأتي إلى الملعب لتشاهد اللاعب الأفضل في التاريخ.

وقال جالتييه: "الجماهير تأتي إلى الملعب لتشاهد ميسي، بالطبع يأتون أيضًا من أجل مشاهدة باريس ومبابي نيمار، لكن الجميع يتفق أن ليونيل هو اللاعب الأفضل في التاريخ".

وأضاف مشيدًا بالعلاقة داخل الملعب بين ميسي ومبابي: "ميسي ومبابي لديهما الكثير من الترابط الفني في الملعب".

وكان ميسي ومبابي قد سجلا أو صنعا أهداف باريس سان جيرمان الثلاثة في مواجهة الجمعة ضد أجاكسيو حيث سجل ميسي هدفًا وصنع هدفين بينما سجل مبابي هدفين وصنع هدفًا.