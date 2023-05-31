يقلل من بطل دوري روشن؟ .. نجم الهلال: مواجهة النصر أقوى من الاتحاد!

موسى ماريجا خاض عشر مباريات بقميص الهلال مقسمة بالتساوي بين الاتحاد والنصر، فلماذا يفضل لقاء العالمي؟

رغم أن الهلال نجح الموسم الجاري في خطف أربع نقاط من أمام النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي إلا أن المالي موسى ماريجا؛ محترف الزعيم، يرى أن مواجهة العالمي دائمًا ما تكون أقوى.

الزعيم أمام العميد في الموسم الجاري انتصر ذهابًا 1-0، وتعادلا إيابًا 2-2، أما أمام العالمي فالتعادل كان في لقاء الدوري الأول 2-2، ثم انتصر الأزرق في الدور الثاني 2-0، في دوري روشن.

وبسؤال ماريجا عن أي مواجهة هي الأقوى، قال، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "مواجهة النصر تكون ندية بشكل كبير في ظل الضغوطات والحضور الجماهيري الكبير، لذلك أفضل مواجهة النصر على الاتحاد من ناحية القوة، بجانب أن فوزنا أمام النصر يعني أننا فريق العاصمة (الرياض) الأول، مواجهة الاتحاد كذلك جميلة، لكن القوة والندية تكون أمام النصر".

ماريجا التقى بالعالمي خمس مرات بقميص الهلال، فاز في أربع منها، وخسر لقاء وحيد، وخاض نفس العدد من المواجهات أمام العميد، لكنه فاز في أربع وتعادل مرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد حسم لقب دوري روشن لصالحه بعدما حصد 69 نقطة قبل الجولة الأخيرة، فيما يحل النصر في الوصافة بـ64 نقطة، وثالثًا الهلال بـ56 نقطة.