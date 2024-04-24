"لن يقف أمامه أي شيء" .. أسطورة إيطاليا يفاجئ الجزائريين عن رياض محرز

تصريحات أسطورة إيطاليا من قلب الجزائر..

SHAHID

تغزل أسطورة الكرة الإيطالية كريستيان فييري، في الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ رغم الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها مؤخرًا، وخاصة من جماهير منتخب بلاده.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محرز انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2026.

فييرى خلال زيارة إلى الجزائر، قال في تصريحات نقلتها "fennecfootball": "محرز لاعب استثنائي.. عمره ما يخذلك".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وشدد أسطورة الكرة الإيطالية، على أن الساحر الجزائري يملك "تقنية رائعة" مع الكرة، ودائمًا ما يساعد زملاءه، ويساهم في الأهداف، عندما يتواجد على أرضية الملعب.

وعن مسيرة محرز الدولية مع المنتخب الجزائري.. اعتبر فييري أن وصول نجم الأهلي إلى سن الـ33 عامًا، لن يمثل عائقًا أمامه؛ من أجل التألق.

واختتم كريستيان فييري تصريحاته؛ بالقول: "إذا أراد رياض محرز، التألق مع المنتخب الجزائري؛ سوف يفعل ذلك، دون أن يمنعه أي شيء".

SHAHID