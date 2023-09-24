يقصف ريال مدريد في الملعب وخارجه .. ألفارو موراتا: الأطفال ستذهب للمدرسة بقميص أتلتيكو!

نجم أتلتيكو مدريد تحدث بسعادة بالغة بعدما قاد أتلتيكو مدريد للفوز في الديربي أمام الريال..

عبر ألفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد عن سعادته البالغة بعدما قاد فريقه إلى الفوز على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024.

موراتا، الذي حصل على جائزة رجل المباراة، تمكن من تسجيل الهدفين الأول والثالث لفريقه من ضربتي رأس متقنتين، ليقود "الروخيبلانكوس" إلى فوز ثمين للغاية.

وفي تصريحات مع شبكة "DAZN" الرياضية، قال موراتا بعد انتهاء المباراة مباشرة: "أنا سعيد جدًا لكل هؤلاء المشجعين، لقد قلت ذلك يوم إنهم أصحاب الدور الأكثر أهمية هنا، وهذا ما حدث، لقد كانت أجواء مذهلة".

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وعندما سُئل موراتا عما إذا كان نادمًا على الاحتفال بهدفيه ضد فريقه السابق، ريال مدريد، رد المهاجم الإسباني قائلًا: "فكرت فيما قاله المدرب، أن الأطفال سيذهبون غدًا إلى المدرسة وهم يرتدون قميص أتلتيكو مدريد بفخر".

يذكر أن فوز أتلتيكو مدريد رفع رصيد الفريق إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة خلف برشلونة وجيرونا.