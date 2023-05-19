قضية أثارت الجدل في الملاعب الفرنسية

أثارت الحملة التي ارتدى من خلالها لاعبو الدوري الفرنسي في الجولة الماضية قمصانًا لمحاربة ما يسمى بـ"رهاب المثلية الجنسية" الكثير من الآراء بين موافق ورافض، خصوصًا بعد امتناع عدد من اللاعبين عن المشاركة في مباريات تلك الجولة بشكل عام.

ارتداء ألوان "قوس قزح" في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بما يشير إلى تلك الفكرة أثار رفض العديد من اللاعبين، إلا أن لاعب أولمبيك مارسيليا فالنتين رونييه لا يفهم هذا الرفض.

في مقابلة له مع "لا بروفانس"، قال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: "إنه وضع معقد للغاية، لا أعرف ما يدور في أذهان هؤلاء اللاعبين والتعليم الذي تلقوه،أو ما تم وضعه في أذهانهم، عليك أن تأخذ كل ذلك في الاعتبار".

وأردف: "لكنني أيضًا أعتقد أنها مشكلة اتصال، عليك أن تخبر هؤلاء اللاعبين أن ارتداء هذا القميص لا يمثل عرضًا في Gay Pride، إنه فقط للقول إنه يتعين علينا محاربة رهاب المثلية لأن هناك ظلمًا، يتعرضون للضرب والقتل لأنهم مثليون جنسيًا وهذا في عام 2023، يجب ألا يحدث هذا النوع من المواقف"،

وأكد: "أمر طبيعي أن يحدث ذلك في كرة القدم لأنها رياضة شائعة جدًا يتم تسليط الضوء عليها وتبثها جميع أجهزة التلفزيون، الجميع يشاهد، الأطفال والكبار، لا محالة سيجعل ذلك الناس يتحدثون، أود أن نتحدث عن ذلك بشكل أقل عن هذه الخلافات وأن نتحدث أكثر عن السعادة التي تمنحها كرة القدم للناس".