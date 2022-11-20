يقصد لابورتا؟ دي يونج: الإدارة سربت عقدي ولا ألوم تشافي

النجم الهولندي يهاجم إدارة برشلونة

بتصريحات نارية أطلق فيها فرينكي دي يونج النار على برشلونة، اللاعب الهولندي يهاجم الإدارة بسبب رغبتهم في رحيله ويؤكد على تقديره لتشافي.

حيث تحدث مع صحيفة "De Telegraaf" الهولندية، وقال: "ألوم هؤلاء الأشخاص (أولئك الذين أرادوا طرده)، لكن لا علاقة لي بهم. نعم، هم برشلونة بالنسبة لي لأنهم يقودون النادي. لكنني لا أراهم عندما أكون في النادي. لا علاقة لي بهم في حياتي اليومية".

وواصل: "لم أشعر أبدًا بأن تشافي كان ضدي. قال لوسائل الإعلام إنه سعيد معي ولكن هناك أيضًا الجزء المالي من النادي. أعتقد أنه كان من الصعب عليه التحدث عن هذا. إنه ليس من يتخذ هذه القرارات".

وتابع: "ترك إمكانية رحيلي مفتوحة لأنه لم يخرج مطلقًا وقال: فرينكي باقٍ بغض النظر عن الوضع المالي، لكنني حقًا لا ألقي باللوم على تشافي".

وعن تسريب عقده للصحافة، أوضح دي يونج: "ذات يوم نشرت صحيفة تفاصيل من عقدي. لم أقم بتسريبه وكان هناك طرف واحد فقط على علم بذلك، لذلك يجب أن يكون النادي من فعل ذلك".

واختتم: "أنا سعيد للغاية في برشلونة. عندما ألعب، يكون الأمر رائعًا ومن حيث العيش هنا، تكون الحياة مثالية. أرى نفسي في برشلونة لأطول فترة ممكنة. أنا شخصيًا أتمنى أن أستمر 8 أو 10 سنوات أخرى ".