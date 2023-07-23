يقصد كيليان مبابي؟ .. إنريكي: علينا التخلص من بعض اللاعبين أولًا!

علي رفعت
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المدرب كان من المفترض أن يقف في صف لاعبه!

كشف لويس إنريكي المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان أن فريقه سيقوم بعدة صفقات في سوق الانتقالات ما بين البيع والشراء.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "ليكيب"، وأكد خلالها أن النادي العاصمي يحتاج لتقوية قائمته قبل بداية الموسم.

وقال إنريكي: "الفريق لا يزال بحاجة للتقوية، وهناك بعض اللاعبين الذين يجب أن يرحلوا أولًا، ولدينا المباريات الودية لنجد طريقنا داخل الملعب".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن لويس إنريكي لن يسمح لإدارة باريس بتجريده من كيليان مبابي، وأنه سيستعين به في الموسم الجديد حال استمر في صفوف النادي العاصمي حتى لو لم يجدد تعاقده كما تريد إدارة الفريق.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد استبعد مبابي من قائمته المسافرة إلى اليابان لحضور الإعداد للموسم الجديد.

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 20608جود بيلينجهام
  • 1873كريستوفر نكونكو
  • 1999دومينيك سوبوسلاي
  • 1343ميسون ماونت
  • 1326ساندرو تونالي
  • 5549صفقة أخرى
32698 الأصوات

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