يقصد النصر؟ رسالة قوية من البليهي بعد التأهل لنهائي كأس الملك سلمان

ماذا فعل البليهي بعد تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان؟

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لا يترك المدافع علي البليهي أي مناسبة تمر مرور الكرام، إلا ويترك بصمة يتحدث عنها الجميع، آخرها بعد تأهل فريقه الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر.

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وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان، بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في نصف النهائي، مساء أمس الأربعاء.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه علي البليهي وهو يتحدث إلى كاميرا الناقل الرسمي للبطولة، ويقول: "نشوفكم في النهائي إن شاء الله".

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البعض فسر أن رسالة البليهي هي تحدٍ للغريم التقليدي النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما بنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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ويواجه الهلال نظيره النصر مساء يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

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