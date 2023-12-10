يقصد السعودية؟ تصريح مفاجئ من جوندوجان بشأن مستقبله مع برشلونة

النجم الألماني يقارن بين جوارديولا وتشافي

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خرج النجم الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، بتصريح مفاجئ بشأن مستقبله مع فريقه، مقارنًا أيضًا بين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتشافي هيرنانديز مدربه الحالي.

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وارتبط جوندوجان بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، ولكن اللاعب الألماني فضّل الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقال جوندوجان خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "أريد الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى لبضع سنوات قادمة، لأنني أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا".

وأوضح: "ذهبت إلى برشلونة من أجل خوض تحدي جديد واختبار نفسي مع فريق كبير، ولكنني لا أريد أن أضح أهدافًا محددة، ويجب أن أحقق تلك الألقاب، وعليّ أن أبذل جهدًا وألعب بأفضل طريقة ممكنة، ثم بعد ذلك تتحقق الانتصارات".

وقارن جوندوجان بين جوارديولا وتشافي، حيث قال: "هناك تشابه بينهما، لقد تعامل الثنائي معًا في مكان واحد من قبل، ولديهم نفس التعليم الكروي ويعرفون نفس المتطلبات".

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وواصل: "تشافي وبيب لهما نفس الأفكار في كرة القدم، وأنا أشعر بالجوع وأريد أن أتعلم في برشلونة، ولا يزال يتعين علينا أن ننمو، وأمامنا طريق لنقوم بقطعه ولكنه مشروع عظيم".

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