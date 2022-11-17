يقدم فروض الولاء من جديد.. دي بول يمدح ميسي على طريقة الموظف والمدير!

يصر الأرجنتيني رودريجو دي بول على تقديم فروض الولاء لقائد منتخب بلاده ليونيل ميسي، وهو الذي يتمتع بعلاقة طيبة للغاية معه.

آخر السلوكيات التي فعلها لاعب أتلتيكو مدريد، هي التعليق على صورة لميسي وهو يسجل في مرمى منتخب الإمارات بقدمه اليمنى.

نشر ميسي صورة للهدف على إنستجرام وهو يصوب بالقدم اليمنى، ليرد عليه دي بول قائلًا: "هل أنت أيمن يا ليو؟!".

Rodrigo De Paul replying to Lionel Messi's picture on Instagram saying "You're a righty (right footed), Lionel?" 😂 pic.twitter.com/j0reTcYjNF — Roy Nemer (@RoyNemer) November 17, 2022

الحالة المعنوية في معسكر منتخب الأرجنتين تبلغ عنان السماء وهو الذي يقترب من تحقيق الرقم القياسي لأكثر السلاسل من عدم الهزيمة في تاريخ المنتخبات.

وفاز الألبيسيلستي على مضيفه الإماراتي بخماسية كاملة في لقاء تألق فيه النجمان ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا إضافة إلى باقي عناصر كتيبة المدرب ليونيل سكالوني.