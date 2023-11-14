يقترب من إنتر ميامي؟ لويس سواريز: نعم.. تحدثت مع ميسي ونجم ليفربول!

الثنائي يخطط لأمر ما..

الاجتماع بات أقرب من أي وقت مضى بين لويس سواريز وليونيل ميسي، خصوصًا في ظل اقتراب انتهاء عقد الأوروجوياني مع جريميو البرازيلي.

المهاجم الأوروجوياني المخضرم يقدم مستويات رائعة رفقة الفريق البرازيلي، وأسفر ذلك عن عودته مرة أخرى إلى قائمة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

من حسن حظ سواريز أن المباراة القادمة ستكون أمام الأرجنتين، وعلى هامشها سيكون هناك لقاء مع ليونيل ميسي، أهم أصدقائه على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا وسط تقارير تحدثت عن اقتراب جريميو من الاستجابة للضغوط التي تريد نقل سواريز إلى ميامي كي يرافق ميسي، وهو خيار يرجحه الأوروجوياني نفسه.

الأخير قال في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لقد تحدثت مع ليو، كنت سعيدًا، في البداية لأنه سألني عن المنتخب الوطني، ولأننا سنتواجه مجددًا، إنه أمر لطيف للغاية".

كما تحدث سواريز عن الصعوبات التي يواجهها زميله داروين نونيز في ليفربول، قائلًا إن مسؤولي الريدز طالبوه بالحديث معه، وإنه تحدث معه عن كثير من الأشياء التي تخص الكرة الإنجليزية.